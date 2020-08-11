Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

КИЕВ. 11 августа. УНН. Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству, в их числе и Украина, сообщает УНН со ссылкой на заявление на официальном сайте ЕК.

"На сегодняшний день комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФП на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса", - сказано в заявлении.

Сообщается, что меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной. Эти документы также были официально подписаны с Косово, Молдавией, Северной Македонией и Украиной. Переговоры по меморандумам о взаимопонимании с оставшимися двумя странами продолжаются.

Отмечается, что меморандумы о взаимопонимании предусматривают действия в области политики, которые бенефициары принимают на себя для получения второго транша макрофинансовой помощи.

Согласование и подписание меморандумов о взаимопонимании является важным шагом на пути к первой выплате средств в рамках программ, которая зависит от выполнения предварительных политических условий, включая уважение демократических принципов, прав человека и верховенства закона.

"Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями", - отмечается в заявлении ЕК.

Напомним, в июле Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.