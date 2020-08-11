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Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

КИЕВ. 11 августа. УНН. Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству, в их числе и Украина, сообщает УНН со ссылкой на заявление на официальном сайте ЕК.

"На сегодняшний день комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФП на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса", - сказано в заявлении.

Сообщается, что меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной. Эти документы также были официально подписаны с Косово, Молдавией, Северной Македонией и Украиной. Переговоры по меморандумам о взаимопонимании с оставшимися двумя странами продолжаются.

Отмечается, что меморандумы о взаимопонимании предусматривают действия в области политики, которые бенефициары принимают на себя для получения второго транша макрофинансовой помощи.

Согласование и подписание меморандумов о взаимопонимании является важным шагом на пути к первой выплате средств в рамках программ, которая зависит от выполнения предварительных политических условий, включая уважение демократических принципов, прав человека и верховенства закона.

"Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями", - отмечается в заявлении ЕК.

Напомним, в июле Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евросоюз, помощь
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