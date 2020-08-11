Украинцы об отпуске главсанврача Ляшко: потому что коронавирус только для народа, а не для небожителей

КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинцы возмущены тайным отпуском главного санитарного врача Виктора Ляшко, которую тот взял в период обострения эпидемиологической ситуации с "ковид" в стране. Об этом в частности свидетельствует дискуссии и обсуждения, которые развернулись в социальных сетях, передает УНН.

Так, пользователи соцсети Facebook упрекают Ляшко, что время для отпуска он выбрал не самое лучшее.

"Вовремя. Молодец", - пишет, иронизируя Алексей Деревянко.



Кроме того, украинцы уверены, что такой шаг со стороны Ляшко говорит о его безответственности.



"Но ему все равно", - комментирует Игорь Шкрумеда.



"Думает, что можно еще придумать", - добавляет Сергей Саврий.



"Потому что коронавирус только для народа, а для небожителей - все и всё", - отмечает Дарья Заячкевич.



Пользователи соцсетей напомнили Ляшко, что он - главный санитарный врач, а в Украине сегодня сложнейшая эпидемиологическая ситуация.



"Для таких людей об отпуске и о семье надо забыть... Утомился", - пишет пользователь соцсети Facebook Tetyana Austin.



"В то же время, как КМУ переходит на усиленный режим работы. Кто подписывал представление Ляшко на заслуженного врача?" - спрашивает Игорь Горбасенко.



"Очень замучался, излечивая украинцев своей ложью", - считает Мария Мартынец.

Напомним, вчера стало известно о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится в отпуске.

Также напомним, что вчера из-за ухудшения эпидситуации в Украине, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором обсудили вопросы изменения стратегии борьбы с коронавирусом.

Сегодня же, Министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить контроль за правилами безопасности по предотвращению распространения COVID-19, поскольку ожидаемая осенью "вторая волна" распространения болезни, похоже, что началась уже.