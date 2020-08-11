Третьи сутки протестов в Беларуси: силовики задержали журналиста

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Беларуси ОМОН во время разгона протестующих задержал журналиста. Во время столкновений - пострадали оператор и фотограф. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Tut.By.

“В Бресте ОМОН жестко задержал корреспондента Tut.By. Об этом нам сообщили очевидцы. Связи со Станиславом редакция сейчас не имеет. В Минске на Пушкинской пострадал видеооператор Tut.By Всеволод Зарубин, напали и на фотографа Tut.By Вадима Замировского”, — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на Станислава набросились около 10 сотрудников ОМОНа. Он был в жилете с крупной надписью с обеих сторон — что он представитель прессы. Он также кричал во время задержания, что он представитель прессы.

“Было похоже, что на него бросались целенаправленно — других журналистов, которые шли рядом, не трогали”, — говорят очевидцы.

Напомним, в белорусском Минске на крышах домов в районе, где 9 августа был эпицентр демонстраций, были замечены снайперы.