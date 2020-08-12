В Украине надеются на поддержку НАТО для безопасности в Черном море

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. Об этом говорится в заявлении офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, передает УНН.

“В рамках Программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз”, — заявила Стефанишина во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Отмечается, что были обсуждены следующие вопросы:

прогресс и следующие шаги в согласовании положений Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией;

участие Украины в реализации Европейского зеленого курса;

важность экологически чистого и ответственного отношения к окружающей среде и восстановление экономики после коронакризиса;

выполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии “Украина — НАТО”;

усиление сотрудничества в рамках Платформы “Украина — НАТО” по противодействию гибридной войне;

повестка дня в достижении гендерного равенства, противодействия домашнему насилию, в частности важность информационной работы.

“Вице-премьер также поблагодарила за постоянный рост объемов технической помощи, которую правительство Великобритании предоставляет Украине для поддержки экономических реформ, безопасности, преодоления последствий агрессии РФ на востоке Украины, а также на гуманитарные и образовательные проекты”, — сообщил офис Стефанишиной.

Напомним, ранее Стефанишина заявила о “хороших шансах на конструктив” с Венгрией по восстановлению заседаний “Украина — НАТО”.