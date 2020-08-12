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За неделю зарегистрировано несколько кибератак на сайт Офиса Президента

За неделю зарегистрировано несколько кибератак на сайт Офиса Президента

КИЕВ. 12 августа. УНН. С 5 по 11 августа было зафиксировано и заблокировано 3 DDoS-атаки, подавляющее большинство — на веб-ресурсы Офиса Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

“Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 64960 подозрительных событий, что на 34% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (84%) и применения нестандартных протоколов (14%)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 417 965 различных видов атак. Подавляющее большинство — это сетевые атаки прикладного уровня (99%).

“Также заблокировано 3 DDoS-атаки, подавляющее большинство — на веб-ресурсы Офиса Президента Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1227 кибер-инцидентов, что на 63% меньше, чем на предыдущей неделе”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (98% от общего количества).

Напомним, Служба безопасности Украины проверила вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании “Cloudflare Inc”.

Источник: УНН
Теги: киберугроза, киберполиция, Офис президента Украины
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