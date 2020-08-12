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Правительство хочет сохранить финансирование контроллеров в транспорте

Правительство хочет сохранить финансирование контроллеров в транспорте

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины предлагает отнести штрафы, которые налагаются в троллейбусах и трамваях, в местные бюджеты, что станет источником финансов для функционирования контроллеров. Соответствующий правительственный законопроект № 3970 направлен на рассмотрение руководства парламента, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, вносятся изменения в Бюджетный кодекс в части административных штрафов, налагаемых органами электротранспорта (троллейбус, трамвай). Предполагается, что штрафы будут принадлежать к доходам общего фонда местных бюджетов городов республиканского АР Крым и областного значения, городов Киева и Севастополя, где функционирует городской электрический транспорт и останутся в распоряжении соответствующих органов местного самоуправления.

По мнению авторов законопроекта, это позволит иметь источник для финансового обеспечения функционирования службы контролеров на пассажирском транспорте.

Напомним, ВРУ приняла за основу проект закона № 3614 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы.

Источник: УНН
Теги: общественный транспорт, Кабмин, Украина, транспорт, контроль, финансирование
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