Правительство хочет сохранить финансирование контроллеров в транспорте

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины предлагает отнести штрафы, которые налагаются в троллейбусах и трамваях, в местные бюджеты, что станет источником финансов для функционирования контроллеров. Соответствующий правительственный законопроект № 3970 направлен на рассмотрение руководства парламента, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, вносятся изменения в Бюджетный кодекс в части административных штрафов, налагаемых органами электротранспорта (троллейбус, трамвай). Предполагается, что штрафы будут принадлежать к доходам общего фонда местных бюджетов городов республиканского АР Крым и областного значения, городов Киева и Севастополя, где функционирует городской электрический транспорт и останутся в распоряжении соответствующих органов местного самоуправления.

По мнению авторов законопроекта, это позволит иметь источник для финансового обеспечения функционирования службы контролеров на пассажирском транспорте.

Напомним, ВРУ приняла за основу проект закона № 3614 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы.