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ПЦУ пригласили в международную платформу по освобождению украинских политзаключенных из РФ

ПЦУ пригласили в международную платформу по освобождению украинских политзаключенных из РФ

КИЕВ. 12 августа. УНН. Православная миссия ПЦУ присоединяется к Платформе международного действия по освобождению Россией украинских политзаключенных. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Стороны обсудили насущные проблемы, с которыми Крымская епархия ПЦУ и украинская религиозная община сталкиваются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Эмине Джапарова и митрополит Климент уделили особое внимание притеснениям ПЦУ и украинской православной общины со стороны российской оккупационной администрации. Владыка подробно проинформировал о планомерном и методическом вытеснении общины из оккупированного полуострова. Он сообщил, что оккупационная администрация преследует его лично и отбирает имущество общины, парализуя деятельность церкви. Собеседники осудили эти незаконные шаги государства-оккупанта, направленные на фактическое вытеснение из Крыма украинской идентичности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам встречи, “стороны разработали совместный план действий для поддержки ПЦУ как ячейки украинства в оккупированном Крыму”, который включает, в частности, “информирование мирового сообщества о фактах преследования ПЦУ, побуждение международных партнеров к действиям в защиту религиозных свобод на оккупированном полуострове”.

“Эмине Джапарова и Владыка Климент уделили особое внимание необходимости поддержки и освобождения политических заключенных, обсудили взаимодействие Министерства иностранных дел и Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которую возглавляет митрополит Климент. Они договорились о присоединении Православной миссии к инициированной министром иностранных дел Платформе международного действия по освобождению Россией украинских политзаключенных”, — сообщили в МИД.

Как сообщал УНН, МИД осудил системные преследования религиозных сообществ в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, религия, церковь
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