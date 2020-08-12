Легализация такси: что предлагает законопроект Мининфраструктуры и кто будет против

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украине планируют легализовать такси. Соответствующий законопроект подготовило Министерство инфраструктуры Украины. Как будет нормирована работа таксистов и чего ждать отечественным пассажирам в случае одобрения документа в комментарии УНН сказал представитель Ассоциации легальных перевозчиков Александр Дьяченко.

Он рассказал, что сегодня в Украине действует ряд платформ для заказа поездок. Вроде Uber, Bolt, Uklon. Последние берут на себя ответственность за жизнь и здоровье пассажиров двумя путями, говорит Дьяченко.

“Первый — это договор публичной оферты, который заключает каждый пользователь, устанавливая мобильное приложение, и, соответственно, соглашаясь с правилами, которые предлагает платформа. Это, скажем так, рамочный и основной документ. Второй — опция страхования пассажиров, которая заработала в Украине где-то 1,5 года назад. То есть, вдруг что-то случилось, то пассажир и водитель могут рассчитывать на выплату в 1 млн грн. Это об ответственности, которая есть и работает сегодня”, — рассказал эксперт.

В этой части работа украинского рынка пассажирских перевозок в определенной степени нормирована, считает Дяченко. Профильное министерство предлагает решить главную проблему — вывести из тени.

“Законопроект должен легализовать работу водителей, потому что это действительно проблема. В то же Uber или Uklon могут прийти водители как лицензии, так и без. И все будут работать на равных условиях. А основная задача законопроекта — сделать так, чтобы все водители были легальные”, — добавил он.

Детенизация такси будет происходить в два этапа, говорит Дьяченко. Во-первых, создадут реестр водителей.

“Предприниматели, которые уже имеют лицензию, будут зачислены в реестр автоматически. Для тех, кто сегодня без документов — для них будет предусмотрена упрощенная процедура покупки патента. Дополнительно к патенту каждый водитель должен будет иметь страховой полис на случай ДТП. Согласно законопроекту, страховой полис должен иметь каждый водитель”, — пояснил эксперт.

Стоимость патента составляет около 5 тыс. грн. Его нужно будет обновлять раз в год.

“Эта сумма — посильная для каждого водителя. Законодатель хочет легализовать рынок таким образом, чтобы он был конкурентоспособным, и чтобы патент был реально получить, не давая при этом взяток”, — пояснил Дьяченко.

В Ассоциации легальных перевозчиков одобрительно оценивают намерения министерства упорядочить работу такси. Дяченко говорит, что этот вопрос надо решать “на вчера”.

Критиковать законопроект могут разве что представители так называемого Профсоюза таксистов и Украинской таксомоторной ассоциации, говорит Дьяченко.

“Например, Профсоюз таксистов — это мертвая организация, которая в течение последних 10 лет противится всем инициативам по упорядочению работы рынка. Это где-то 2-5% рынка, занимающих позицию „против всех“, но ничего конкретного взамен не предлагают. Единственное — они хотят, чтобы из страны выгнали их конкурентов, и тогда мол у них все будет хорошо”, — пояснил он.