Правительство сегодня планирует утвердить объем страхового запаса газа на 2020 год
КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует утвердить размер страхового запаса природного газа на 2020 год, а также рассмотреть ряд вопросов медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.
Так, члені правительства на заседании планируют рассмотреть проекты постановлений, в частности, об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год, об утверждении программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.
Также правительство планирует рассмотреть проекты указов Президента, в частности, по развитию системы экстренной медицинской помощи в 2020 году и внесении изменений в Порядок реализации программы госгарантий медобслуживания населения в 2020 году. А также проект распоряжения о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Минздраву на 2020 год.
Кроме того, предполагается рассмотрение вопроса о передаче объектов госсобственности в сферу управления Фонда госимущества, о выделении единовременного пособия членам семей лиц, погибших во время участия в АТО или ставшими лицами с инвалидностью вследствие ранения.
Правительство также планирует внести изменения в Порядок проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины превысил 23 млрд куб. м.