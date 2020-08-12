Глава ОАСК Вовк заявил, что в Украине и готов прийти на допрос в НАБУ

КИЕВ. 12 августа. УНН. Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК, в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, думаю, в НАБУ еще не забыли. Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", - написал Вовк.

Также Вовк заявил, что ему до сих пор не вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке.

"Однако, по непонятным причинам, я так и не дождался от этих бравых борцов непонятно с чем простого процессуального действия - чтобы мне вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке. Как и те мои коллеги, о которых говорится у них на сайте. А как учат на юридическом факультете - нет подозрений, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являются подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение любых уголовно-процессуальных мер, очевидно, свидетельствует о нарушении закона со стороны НАБУ", - отметил Вовк.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.

Также НАБУ в очередной раз вызвало на допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК.

Как сообщали ранее в САП, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.