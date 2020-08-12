Таран провел переговоры с министром обороны Молдовы: о чем договорились

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил со своим коллегой из Молдовы Александру Пынзарем военное сотрудничество между странами, в частности, совместные учения по стандартам НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вчера, 11 августа, состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Молдовы г-ном Александру Пынзарем. Во время разговора главы оборонных ведомств обсудили вопросы развития региональной безопасности, важности взаимодействия с партнерами и международными организациями с целью обеспечения стабильности в регионе Юго-Восточной Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особый упор во время беседы был сделан на путях активизации двустороннего украинского-молдавской оборонного сотрудничества.

"Стороны договорились усилить военное сотрудничество, в частности, по таким направлениям, как совместное участие подразделений двух стран в многонациональных учениях, обмен делегациями между военными учебными заведениями, а также обмен опытом по внедрению стандартов НАТО", - добавили в Минобороны.

Напомним, Украина проведет стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020" одновременно с учениями ВС РФ "Кавказ-2020", чтобы показать свою готовность к оказанию достойного отпора попыткам России обострить ситуацию.