В оккупированном Крыму открыто 125 дел за уклонение от "службы" в армии РФ - правозащитники

КИЕВ. 12 августа. УНН. В июле этого года в аннексированном Крыму возбудили 8 новых уголовных дел и вынесли 9 новых приговоров в отношении жителей оккупированного Крыма за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. Всего на конец июля зафиксировано 125 подобных уголовных дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговый обзор с правами человека в оккупированном Крыму.

"КПГ в июле зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 9 новых приговоров, принятых по этой статье", - говорится в обзоре.

Так, из них 4 - в "Ленинском районном суде Севастополя" ("судья" Анатолий Василенко), 3 - в "Центральном районном суде Симферополя" ("судьи" Сергей Деменок и Виктор Можелянский), 1 - в "Нижнегорском районном суде" ("судья" Екатерина Солодовник) и 1 - в "Первомайском районном суде" ("судья" Анна Климова).

"Всего на конец июля КПГ зафиксировала 125 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 113 из них уже вынесены приговоры, еще 12 находятся на стадии рассмотрения", - сообщили правозащитники.

Напомним, что в Крыму начали штрафовать граждан за пересечение КПВВ с украинским паспортом.