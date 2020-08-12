В ОАСК заявили, что разыскиваемые судьи на работе и готовы к допросу в НАБУ

КИЕВ. 12 августа. УНН. Судьи Окружного административного суда Киева, которые были объявлены в розыск по делу о попытке захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и готовы явиться на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины в порядке, предусмотренном УПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева, его заместитель и три судьи ОАСК, которых накануне Национальным антикоррупционным бюро Украины было объявлено в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности", - говорится в сообщении.

В ОАСК заявили, что заявления о "систематической неявке на вызовы детективов НАБУ для допросов" не соответствуют действительности, ведь, как указано, те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали.

Также в суде утверждают, что другие судьи ОАСК, указанные в сообщении на сайте НАБУ, до сих пор "в установленном законом порядке не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове".

"Судьи ОАСК продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК. В то же время, судьи призывают сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не подменять предусмотренные им процессуальные действия непонятными пиар-акциями, рассчитанными исключительно на внимание СМИ", - отмечается в сообщении.

Ранее на объявление в розыск отреагировал и председатель ОАСК Павел Волк.

Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.

Также НАБУ в очередной раз вызвало на допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК.

Как сообщали ранее в САП, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.