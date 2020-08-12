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Кабмин не будет рекомендовать кандидатуру Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА

Кабмин не будет рекомендовать кандидатуру Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА

Валерий Мищенко

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины решил не поддерживать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА из-за конфликта интересов, ведь он является владельцем бизнеса. Об этом написал в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА. Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета Министров", - написал Немчинов.

По его словам, репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе.

"Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса. Получив всю информацию, члены Кабинета Министров пришли к выводу не рекомендовать Валерия Мищенко до назначения на должность главы Кировоградской облгосадминистрации", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил агрария и предпринимателя Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОГА, Кропивницкий и Кировоградщина
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