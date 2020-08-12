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В России решили ликвидировать "Сибирский центр украинской культуры": реакция МИДа

В России решили ликвидировать "Сибирский центр украинской культуры": реакция МИДа

КИЕВ. 12 августа. УНН. Власти России приняли решение ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Серый клин" в Омске. В Министерстве иностранных дел Украины это назвали "очередной репрессией". Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает УНН.

Так, Омский областной суд зарегистрировал заявление управления Минюста по ликвидации региональной общественной организации "Сибирский центр украинской культуры "Ciрий Клин". Заседание суда по рассмотрению административного иска назначено на 28 августа.

"Очередные репрессии российских властей против украинского общества РФ. Надо думать над адекватным ответом, а не эмоциональной реакцией!", - прокомментировал подобное решение Боднар.

Ранее в УНН сообщалось, что у Зеленского обвинили Россию в попытках уничтожить украинскую культуру в оккупированном Крыму.

Как сообщалось ранее в УНН, Россия "ответила" на призыв США прекратить притеснения крымских татар.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, репрессия
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