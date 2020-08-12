Украина продолжает переговоры об экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси - Кулеба

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская сторона продолжает диалог с белорусскими коллегами об экстрадиции российских боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных под Минском в июле, и ожидает на положительный результат. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Министр отметил, что именно по линии Офиса генерального прокурора сейчас происходят все процессы, связанные с экстрадицией.

"Насколько мне известно, все документы были оформлены и ведется диалог с белорусскими коллегами (коллегами ГП - ред.). Но пока результат, что называется, налицо - "вагнеровцы" все еще не в Украине. Мы понимаем, что сейчас органы белорусских властей заняты немного другими проблемами. Но мы все же настроены и рассчитываем, что и конструктивный разговор, который состоялся между президентом Зеленским и президентом Лукашенко накануне выборов, где они обсудили вопрос экстрадиции "вагнеровцев" - этот разговор будет иметь для нас продолжение в положительном для нас ключе", - сказал он.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение об экстрадиции в Украину 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.

Как сообщалось в УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".