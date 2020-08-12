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Шмыгаль рассказал, как в Украине будут готовиться ко "второй волне" COVID-19

Шмыгаль рассказал, как в Украине будут готовиться ко "второй волне" COVID-19

КИЕВ. 12 августа. УНН. Правительство продолжит готовиться ко "второй волны" коронавирусной болезни (COVID-19), важно оборудовать как можно больше мест в больницах. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Правительство со своей стороны продолжит готовиться ко "второй волне" эпидемии. По моему поручению должна быть проверена готовность больниц второй волны, койко-места должны быть оборудованы всем необходимым. Чрезвычайно важно оборудовать как можно большее количество койко-мест доступом стационарного кислорода", - отметил Шмыгаль.

Он также заявил, что руководство на местах должно за две недели подготовить кислород в больницах.

"Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС теперь работает в ежедневном режиме, это позволит оперативно реагировать на вызовы", - добавил премьер.

Напомним, по информации Минздрава, рост количества случаев коронавирусной болезни (COVID-19) прогнозируется во время эпидсезона гриппа и ОРВИ - с октября по апрель. А в Европе уже начинается "вторая волна" заболевания.

Источник: УНН
Теги: болезнь, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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