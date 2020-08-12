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Новости: Политика
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Правительство планирует ввести методику определения справедливых концессионных платежей - Шмыгаль

Правительство планирует ввести методику определения справедливых концессионных платежей - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров планирует ввести методику определения справедливой цены, что частное предприятие может получить от концессии с государством. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Пакет решений об эффективном управлении госимуществом дополнит еще одно постановление, касающееся методики утверждения концессионных платежей. Мы вводим методику определения справедливой цены, что частное предприятие может получить от концессии с государством. То есть частные компании инвестируют средства, создают дополнительные рабочие места для украинцев - взамен получают дополнительную долю прибыли от такой совместной работы с ГП", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что это эффективный механизм, который будет способствовать уменьшению коррупции, увеличению рабочих мест и росту экономики Украины в целом.

Напомним, передали в концессию первый масштабный объект в Украине - Херсонский морской торговый порт.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, платежи, Денис Шмыгаль

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Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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