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Кабмин утвердил ремонт на двух участках дороги Киев-Харьков-Довжанский

Кабмин утвердил ремонт на двух участках дороги Киев-Харьков-Довжанский

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу двух земельных участков для капитального ремонта дороги государственного значения М-03 "Киев-Харьков-Довжанский". Соответствующее решение поддержали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Так, проектом акта предлагается предоставить службе автомобильных дорог в Полтавской области на разработку с учетом требований национальных стандартов, норм и правил землеустройства разрешение на отвод земельных участков госсобственности общей площадью 2,34 га, находящиеся в постоянном пользовании ГП "Полтавское лесное хозяйство" для капитального ремонта дороги государственного значения М-03.

"То же по М-03 по Киев-Харьков-Довжанский уже на других участках. То же самое службе автомобильных дорог уже в Харьковской области на разработку с учетом требований национальных стандартов, норм и правил землеустройства разрешение на отвод земельных участков госсобственности общей площадью 0,55 га, находящиеся в постоянном пользовании ГП "Октябрьское лесное хозяйство" для реконструкции и обслуживания автомобильной дороги государственного значения М-03", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, что украинцы призвали бизнес не разрушать дороги своими перегруженными фурами.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, дорога, Мининфраструктуры, ремонт
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