Офис Генпрокурора официально направил Беларуси запросы о выдаче "вагнеровцев"

КИЕВ. 12 августа. УНН. Офис генпрокурора направил в генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом города Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России из-за задержанных "вагнеровцев". После этого стало известно, что Венедиктова поговорила с генпрокурором Беларуси об экстрадиции боевиков ЧВК.

Как сообщалось в УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, как сообщалось в УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".

Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе.