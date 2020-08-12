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Несмотря на многомиллионные налоговые долги, облэнерго Суркисов обновило автопарк

Несмотря на многомиллионные налоговые долги, облэнерго Суркисов обновило автопарк

КИЕВ. 12 августа. УНН. "Запорожьеоблэнерго" приобрело два новых автомобиля общей стоимостью около 1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок ProZorro, передает УНН.

Соответствующий тендер компания "Запорожьеоблэнерго" провела в начале июля текущего года. По результатам тендера, договор был заключен с "Богдан-Авто Запорожье" на поставку двух иномарок Great Wall Haval H6 по цене 489 тысяч гривен каждая.

При этом, напомним, что "Запорожьеоблэнерго" имеет более 700 млн грн налогового долга, и компания годами не платит за электроэнергию. По этой причине предприятие было оштрафовано на 114,8 тыс. грн. 

Помимо прочего, сотрудники облэнерго не получают расчет за увольнение и зарплаты. Об этом, в частности, сказано в судебных постановлениях

Уточним, что миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компанию Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.

Напомним, Григорий Суркис по итогам 2019 года задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов - Mercedes-Benz Maybach S650 2018, девять часов Rolex и миллионы на счетах

Источник: УНН
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