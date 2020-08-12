Правительство предлагает вывести из оборота паспорты-книжечки — нардеп

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект, в котором паспорт-книжечка будет постепенно выводиться из обслуживания на замену пластиковым картам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Так, предлагается, что паспорт-книжечка будет иметь срок действия. Следовательно, при следующей дате, в которой нужно вклеить новое фото - паспорт гражданина Украины в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт", - написал Гончаренко.

Таким образом, если гражданину не исполнилось 25 лет - то ему выдадут новый паспорт, вместо того, чтобы вклеивать туда фотографию по достижению 25-летнего возраста.



"Если вы успели вклеить фотографию в 25-летнем возрасте, то выдадут новый паспорт при достижении 45-летнего возраста. Если же вы вклеили новую фотографию при достижении 45-летнего возраста - то ваш паспорт будет иметь бессрочное действие. Важно - обменивать паспорта не нужно", - уточнил Гончаренко.

Напомним, Минцифры хочет полностью заменить бумажные паспорта и ID-карты на электронные.