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К ослаблению карантина не готовы 9 регионов и Киев - Минздрав

К ослаблению карантина не готовы 9 регионов и Киев - Минздрав

КИЕВ. 12 августа. УНН. По состоянию на 12 августа для ослабления противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 9 регионов Украины и Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Черновицкая области и Киев.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Напомним, по Украине 24% коек заняты больными коронавирусной болезнью. В разрезе регионов во Львовской области - более 53% занятых коек, в Киеве - 48%.

Как сообщалось, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, карантин
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