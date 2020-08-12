Украина прекращает культурное сотрудничество с Россией

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров принял проект постановления "О выходе Украины из Соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств и Протоколе о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года" . Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"Украина выходит из соглашений, поскольку в связи с вооруженной агрессией РФ фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров", - пояснили в ведомстве.

Напомним, 22 июля Кабмин одобрил разработанный МКИП проект Указа Президента "О выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ".

Как ранее сообщал УНН, сегодня Кабинет министров Украины поддержал очередные решения по выходу Украины еще из двух структур Содружества независимых государств.