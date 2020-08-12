Кабмин принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив нескольких заместителей министров. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - написал Мокан.

По его словам, правительство решило назначить:

- Шевченко Тараса Сергеевича - заместителем Министра культуры и информационной политики Украины;

- Климашевского Анатолия Николаевича - заместителем Министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Каву Александра Степановича - заместителем Министра финансов Украины;

- Драганчука Юрия Олеговича - заместителем Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции;

- Ярмистого Максима Николаевича - на вакантную должность первого заместителя главы Украинского института национальной памяти (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Чиновники также решили уволить Драганчука Юрия Олеговича - с должности заместителя Министра финансов Украины (в связи с переходом на другую работу) и согласовать кандидатуры:

- Фербея Евгения Николаевича - заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации;

- Самойленко Александра Степановича - заместителем главы Херсонской областной государственной администрации.

"Кроме того, Кабмин отменил свое решение от 5 августа 2020 года (протокол № 64) о внесении Президенту Украины представления о назначении Мищенко В. П. главой Кировоградской областной государственной администрации", - написал Мокан.

Ранее УНН писал, что Кабинет министров Украины решил не поддерживать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА из-за конфликта интересов, ведь он является владельцем бизнеса.