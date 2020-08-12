Кабмин принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения
КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив нескольких заместителей министров. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.
"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - написал Мокан.
По его словам, правительство решило назначить:
- Шевченко Тараса Сергеевича - заместителем Министра культуры и информационной политики Украины;
- Климашевского Анатолия Николаевича - заместителем Министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Каву Александра Степановича - заместителем Министра финансов Украины;
- Драганчука Юрия Олеговича - заместителем Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции;
- Ярмистого Максима Николаевича - на вакантную должность первого заместителя главы Украинского института национальной памяти (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
Чиновники также решили уволить Драганчука Юрия Олеговича - с должности заместителя Министра финансов Украины (в связи с переходом на другую работу) и согласовать кандидатуры:
- Фербея Евгения Николаевича - заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации;
- Самойленко Александра Степановича - заместителем главы Херсонской областной государственной администрации.
"Кроме того, Кабмин отменил свое решение от 5 августа 2020 года (протокол № 64) о внесении Президенту Украины представления о назначении Мищенко В. П. главой Кировоградской областной государственной администрации", - написал Мокан.
Ранее УНН писал, что Кабинет министров Украины решил не поддерживать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА из-за конфликта интересов, ведь он является владельцем бизнеса.