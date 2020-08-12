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"Слуги народа" собираются на съезд 29 августа: назовут кандидатов на местных выборах

"Слуги народа" собираются на съезд 29 августа: назовут кандидатов на местных выборах

КИЕВ. 12 августа. УНН. Политическая партия "Слуга народа" собирается провести внеочередной съезд 29 августа, где рассмотрит вопрос участия своих кандидатов на местных выборах, в частности, представит список кандидатов на должности мэров областных центров. Об этом сообщил член фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Качура в Telegram-канале, передает УНН.

"Высший совет партии "Слуга Народа" определил дату внеочередного съезда партии на 29 августа. В повестке: принятие решения об участии в местных выборах, презентация общей программы и кандидатов в меры городов, выдвижение кандидата на довыборах в ВР по 208-му округу", - сообщил Качура.

В свою очередь, заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук в Facebook добавила, что съезд состоится в Киеве.

"Съезд партии "Слуга Народа" состоится 29 августа в Киеве. Символично - ровно год с момента работы нового созыва парламента. Сегодня такое решение принял Высший совет партии. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020, представим широкой общественности соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров. Также съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области. Что же, отдохнули немного и возвращаемся к активной работе. Впереди нас ждет насыщенный политический сезон!" - написала она.

Ранее в "Слуге народа" назвали ориентировочную дату внеочередного заседания ВР.

Источник: УНН
Теги: Слуга народа
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