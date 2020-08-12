НАБУ: подозреваемые судьи ОАСК лично получили повестки на допросы

КИЕВ. 12 августа. УНН. Судьи Окружного административного суда Киева, которые были объявлены в розыск по делу о попытке захвата государственной власти, лично получили повестки о вызове на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Подозреваемые судьи ОАСК лично получили повестки о вызове на допросы. 12 августа детективы НАБУ вручили их служителям Фемиды, которых вчера были вынуждены объявить в розыск", - говорится в сообщении.

Как напоминает НАБУ, к таким действиям детективы НАБУ и прокуроры САП прибегли из-за того, что начиная с 23 июля подозреваемые систематически нарушали обязанности, предусмотренные ст.42 УПК Украины - не появлялись в НАБУ для участия в следственных действиях.

"К примеру, 10.08.2020 адвокат председателя ОАСК сообщил детективам, что его клиент будет находиться в отпуске до 14 августа. Однако после объявления в розыск судья появился на рабочем месте на следующий день. Так же на следующий день после объявления лиц в розыск начали выходить на связь с детективами и другие подозреваемые по делу, которые в течение трех недель скрывались от следствия", - отмечается в сообщении.

В то же время, сообщается, что в настоящее время отстранить подозреваемых судей от правосудия и избрать в отношении их действенные меры следствие не может, ведь на это нужно согласие Высшего совета правосудия.



"НАБУ и САП осуществили необходимые шаги для вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение ВСП и надеются на скорое принятие решения. Досудебное расследование продолжается", - добавили в бюро.

Напомним, ранее НАБУ раз вызвало голову ОАСК Вовка на допрос. Вместе с Волком на допрос вызвали судей ОАСК Алексея Огурцова, Игоря Качура, Владимира Келеберду, Игоря Погрибниченко, а также членов ВККС Сергея Остапца, Николая Сироша.

Впоследствии стало известно, что НАБУ объявило в розыск председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда. В свою очередь, в ОАСК заявили, что разыскиваемые судьи на работе и готовы к допросу в НАБУ. Поэтому, Вовку вручили повестки на допрос в НАБУ.

Как сообщали ранее в САП, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.