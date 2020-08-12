Правительство утвердило формы транзитного упрощения на таможне

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект постановления о введении различных форм транзитного упрощения, что позволит упростить таможенные процедуры для бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Кабинет Министров Украины на заседании 12 августа поддержал проект постановления о порядке предоставления разрешений на применение специального транзитного упрощения", - говорится в сообщении.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, говорится об утверждении 8 различных форм транзитного упрощения, которые должны снизить коррупционные риски на таможне, а также упростить процедуры для бизнеса.

"Планомерно мы меняем украинскую таможню в сторону прозрачного европейского сервиса. Упрощение таможенных процедур, которые мы запускаем, будет способствовать и росту Украины в рейтинге Doing Business", - подчеркнул он.

Так, постановлением предусматривается утверждение:

- формы заявления предприятия о предоставлении разрешения на применение специального транзитного упрощения;

- формы анкеты самооценки предприятия на соответствие требованиям для предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения;

- порядка проведения таможенными органами оценки соответствия предприятия требованиям для предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения и др.

Напомним, в начале лета Государственная таможенная служба оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможень. Больше всего таможенных деклараций (ТД) оформили автоматически в Киевской области - 349.