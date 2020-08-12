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Новости: Политика
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В МИД подтвердили задержание еще двух украинцев в Минске

В МИД подтвердили задержание еще двух украинцев в Минске

КИЕВ. 12 августа. УНН. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания двух украинцев, задержанных сегодня в Минске. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

"12 августа приблизительно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Более подробная информация будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании двух украинцев.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси во время акций протеста, которые начались после выборов президента республики, избили украинского журналиста и задержали девять граждан Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, задержание, Минск
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