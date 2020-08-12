КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об оборонных закупках", который определяет порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 808-ІХ "Об оборонных закупках", который Верховная Рада приняла 17 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Законом также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов. Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Добавим, что в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады в графе "Даты и состояние прохождения" указано, что закон был направлен на подпись Президенту еще 28 июля.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2398-д (альтернативный №2398) об оборонных закупках. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины.