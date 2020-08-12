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Зеленский подписал Закон об оборонных закупках

Зеленский подписал Закон об оборонных закупках

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об оборонных закупках", который определяет порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 808-ІХ "Об оборонных закупках", который Верховная Рада приняла 17 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Законом также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов. Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Добавим, что в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады в графе "Даты и состояние прохождения" указано, что закон был направлен на подпись Президенту еще 28 июля.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2398-д (альтернативный №2398) об оборонных закупках. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, законы, оборона, Президент, Владимир Зеленский
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