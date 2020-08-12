Данилов назвал ключевое условие создания мощного ОПК

КИЕВ. 12 августа. УНН. Основным условием создания мощного оборонно-промышленного комплекса является развитие человеческого потенциала. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время круглого стола в среду, передает УНН.

"Данилов подчеркнул, что одним из ключевых условий формирования мощного ОПК является, прежде всего, развитие человеческого потенциала отрасли", - говорится в сообщении.

Аппаратом СНБО был проведен анализ состояния системы высшего образования и подготовки специалистов в сфере национальной безопасности и обороны, который вскоре будет передан на рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому

"Без людей, без мозгов украинцев мы не одержим победу", - отметил Данилов.

Так, по мнению Секретаря СНБО Украины, сегодня в мире на передний план выходят кибернетическая, биологическая и информационная войны, и "весь мир сегодня воюет интеллектом", что требует от Украины принятия решений, адекватных современным угрозам.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя создание нового министерства, заявил, что реформированию оборонно-промышленного комплекса быть.