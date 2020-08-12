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Буславец призвала руководство ТЭК усилить противоэпидемические мероприятия

Буславец призвала руководство ТЭК усилить противоэпидемические мероприятия

КИЕВ. 12 августа. УНН. И.о. Министра энергетики Ольга Буславец провела селекторное совещание по внедрению усиленных противоэпидемических мероприятий на предприятиях ТЭК в связи с распространением COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Она сообщила, что в понедельник состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации Правительство вводит ежедневную работу комиссии и требует усилить меры контроля за соблюдением правил карантина.

“Мы должны держать ситуацию на контроле. Руководители предприятий несут ответственность за это. Прошу активизировать работу с эпидемиологами, особенно это касается предприятий, где растет число заболеваний”, — отметила руководительница Министерства.

Региональная зональность заболеваемости населения совпадает с заболеваемостью работников предприятий отраслей, которыми занимается Министерство, продолжила Буславец. Кроме влияния уровня эпидемической опасности региона, значительную роль играет фактор снижения работниками самоконтроля в соблюдении противоэпидемических требований. В частности, ослабление внимания людей к карантинных мероприятий, пренебрежение элементарными мерами профилактики заболеваемости.

“Призываю руководителей активизировать разъяснительную работу среди личного состава, обеспечить на предприятиях выполнения противоэпидемических мероприятий и усилить контроль”, — подчеркнула Буславец.

Сейчас меняется стратегия борьбы с COVID-19 от адаптивного карантина к увеличению тестирование населения с четким контролем за соблюдение условий самоизоляции и возможных контактов, отметила она.

“Нужно обязательно обеспечить тестирование работников, отвечающих за функционирование критической энергетической инфраструктуры и их окружения. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции согласно установленным правилам”, — отметила Буславец.

С целью обеспечения безусловного выполнения законов и постановлений Правительства по обеспечению противоэпидемической защиты населения и меры по недопущению распространения COVID-19 руководство предприятий ТЭК должно пересмотреть, и при необходимости внести изменения и дополнения в разработанные предприятиями и введенные в действие противоэпидемические мероприятия.

Источник: УНН
Теги: Украина, эпидемии, министры, Коронавирус, карантин, Минэнергоугля
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