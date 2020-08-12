Буславец призвала руководство ТЭК усилить противоэпидемические мероприятия

КИЕВ. 12 августа. УНН. И.о. Министра энергетики Ольга Буславец провела селекторное совещание по внедрению усиленных противоэпидемических мероприятий на предприятиях ТЭК в связи с распространением COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Она сообщила, что в понедельник состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации Правительство вводит ежедневную работу комиссии и требует усилить меры контроля за соблюдением правил карантина.

“Мы должны держать ситуацию на контроле. Руководители предприятий несут ответственность за это. Прошу активизировать работу с эпидемиологами, особенно это касается предприятий, где растет число заболеваний”, — отметила руководительница Министерства.

Региональная зональность заболеваемости населения совпадает с заболеваемостью работников предприятий отраслей, которыми занимается Министерство, продолжила Буславец. Кроме влияния уровня эпидемической опасности региона, значительную роль играет фактор снижения работниками самоконтроля в соблюдении противоэпидемических требований. В частности, ослабление внимания людей к карантинных мероприятий, пренебрежение элементарными мерами профилактики заболеваемости.

“Призываю руководителей активизировать разъяснительную работу среди личного состава, обеспечить на предприятиях выполнения противоэпидемических мероприятий и усилить контроль”, — подчеркнула Буславец.

Сейчас меняется стратегия борьбы с COVID-19 от адаптивного карантина к увеличению тестирование населения с четким контролем за соблюдение условий самоизоляции и возможных контактов, отметила она.

“Нужно обязательно обеспечить тестирование работников, отвечающих за функционирование критической энергетической инфраструктуры и их окружения. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции согласно установленным правилам”, — отметила Буславец.

С целью обеспечения безусловного выполнения законов и постановлений Правительства по обеспечению противоэпидемической защиты населения и меры по недопущению распространения COVID-19 руководство предприятий ТЭК должно пересмотреть, и при необходимости внести изменения и дополнения в разработанные предприятиями и введенные в действие противоэпидемические мероприятия.