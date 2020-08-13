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"Спасти дороги": украинцы призывают порты и элеваторы запретить принимать перегруженные фуры

"Спасти дороги": украинцы призывают порты и элеваторы запретить принимать перегруженные фуры

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинцы подали петицию, в которой просят порты и элеваторы запретить принимать перегруженные фуры, сообщает УНН.

"Запретить портам и элеваторам прием транспортных средств с превышенным допустимым общим весом зерновозов 40 т общего веса", - сообщается в петиции.

Отметим, что именно перегруженные фуры называют главным разрушителем украинских дорог.

Ранее УНН сообщал, что водители перегруженных фур жалуются на хозяев, которые заставляют их идти на нарушения в целях собственной выгоды. Среди таких называют известные компании, вроде "Кернел" и "Белтранс".

Источник: УНН
Теги: Украина, грузовик, дорога, петиция
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