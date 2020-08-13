Разумков прокомментировал влияние олигархов на народных депутатов

КИЕВ. 13 августа. УНН. Депутаты Верховной Рады Украины ориентируются на бизнес и “политический рынок” во время голосования за законопроекты. Об этом в интервью DW рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

“Я понимаю, что они могут ориентироваться и на ситуацию на рынке, и на политическом рынке — это тоже правда. Но навешивать ярлыки, что это 100% человек зависит от того или иного представителя крупного бизнеса, я думаю, что все же не стоит”, — сказал Разумков, комментируя вопрос о зависимости народных депутатов от олигархов.

По его словам, 16 тысяч поправок, которые были внесены в “антиколомойский законопроект”, это опасная технология.

“Это не попытка улучшить закон, а попытка именно затормозить его. Мы видели похожую ситуацию с рынком земли. Я 100% являюсь противником такой технологии. Она новая, но она очень опасна для парламентаризма и для Верховной Рады Украины”, — считает глава парламента.

Как сообщал УНН, по словам Дмитрия Разумкова, в Верховной Раде есть много законопроектов, за которые не голосовало монобольшинство, однако это не означает, что у депутатов нет единства и есть противоречия с правительством.