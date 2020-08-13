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Макрон усилил военное присутствие Франции в Средиземноморье из-за действий Турции

Макрон усилил военное присутствие Франции в Средиземноморье из-за действий Турции

Президенты Турции и Франции

КИЕВ. 13 августа. УНН. Париж призвал Анкару прекратить одностороннюю разведку нефтяных месторождений в Восточном Средиземноморье. Об этом, как сообщили в среду в Елисейском дворце, Макрон заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакос Мицотакис, передает УНН, в частности, опираясь на Twitter французского лидера.

“Стороны обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье. Президент Франции выразил обеспокоенность по поводу напряженности, вызванной односторонними мерами Турции в области разведки нефти, которые должны быть прекращены в интересах мирного диалога между соседними странами и союзниками по НАТО”, — отметили в администрации Макрона.

“Чтобы лучше оценить ситуацию в этом районе и гарантировать соблюдение международного права, президент Франции в сотрудничестве с европейскими партнерами, включая Грецию, принял решение временно усилить французский военное присутствие в Восточном Средиземноморье в ближайшие дни”, — подчеркнули в пресс-службе. Аналогичное сообщение Макрон дублировал в своем Twitter аккаунте на греческом языке.

Французский лидер, как указали в Елисейском дворце, “напомнил о необходимой солидарности Франции и Евросоюза по отношению к любому государству ЕС, суверенитет которого оказывается под угрозой”. Президент подчеркнул необходимость “более широких консультаций между Грецией и Турцией” и в связи с этим “приветствовал посредническую инициативу Германии”.

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Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за намерения Анкары проводить разведку газа и нефти в греческих берегов в Эгейском море. Премьер-министр Греции направил 3 июня послание председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен “в связи с провокационным и незаконным обращением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов”.

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По данным греческих телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит в 6 морских милях от их побережья.

Источник: УНН
Теги: Франция, Греция, Турция, Средиземное море
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