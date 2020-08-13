Разумков назвал приоритеты Верховной Рады во время следующей сессии

КИЕВ. 13 августа. УНН. Главным законопроектом во время следующей сессии парламента будет документ о государственном бюджете на 2021 год. Об этом в интервью DW заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

"С учетом того, что сегодня непростая ситуация, мягко говоря, как в Украине, как и в мире, я думаю, что одним из приоритетных законопроектов следующей сессии является бюджет", - сказал Разумков.

По его словам, законопроект о госбюджете на следующий год будет одним из главных документов в парламенте. Касательно второй волны коронавирусной инфекции, которую специалисты прогнозируют на осень этого года, он сказал, что Верховная Рада "не может законом запретить COVID-19", однако парламентарии, по его мнению, выполнили все, что от них зависит для борьбы с пандемией в Украине.

"Если надо будет вмешательство Верховной Рады, то депутаты к этому готовы", - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНН, Дмитрий Разумков также прокомментировал влияние олигархов на народных депутатов Украины и ответил , есть ли у депутатов монобольшинства противоречия с правительством.