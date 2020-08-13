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Разумков назвал приоритеты Верховной Рады во время следующей сессии

Разумков назвал приоритеты Верховной Рады во время следующей сессии

КИЕВ. 13 августа. УНН. Главным законопроектом во время следующей сессии парламента будет документ о государственном бюджете на 2021 год. Об этом в интервью DW заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

"С учетом того, что сегодня непростая ситуация, мягко говоря, как в Украине, как и в мире, я думаю, что одним из приоритетных законопроектов следующей сессии является бюджет", - сказал Разумков.

По его словам, законопроект о госбюджете на следующий год будет одним из главных документов в парламенте. Касательно второй волны коронавирусной инфекции, которую специалисты прогнозируют на осень этого года, он сказал, что Верховная Рада "не может законом запретить COVID-19", однако парламентарии, по его мнению, выполнили все, что от них зависит для борьбы с пандемией в Украине.

"Если надо будет вмешательство Верховной Рады, то депутаты к этому готовы", - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНН, Дмитрий Разумков также прокомментировал влияние олигархов на народных депутатов Украины и ответил , есть ли у депутатов монобольшинства противоречия с правительством.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, бюджет, Дмитрий Разумков
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