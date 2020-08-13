Степанов прибыл в Винницкую область с рабочим визитом

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов с рабочим визитом прибыл в Винницкую область, где планирует посетить ряд медицинских учреждений и, в частности, пообщаться с врачами и посмотреть реконструкцию отделений. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы наш брифинг проводим в Виннице. Я посещаю Винницкую область, сейчас нахожусь рядом с Винницкой областной клинической больницей имени Пирогова, которую я сегодня хочу посетить, посмотреть новый хирургический корпус. Также у меня запланировано посещение областной детской клинической больницы и больницы скорой помощи города Винница", - рассказал Степанов.

Он добавил, что везде хочет посмотреть как развивается медицина, пообщаться с врачами, посмотреть реконструкцию отделений. И по завершению визита - сообщит результаты.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали два "коронавирусных антирекорда" .