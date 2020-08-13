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Шмыгаль с рабочей поездкой едет в Харьковскую область

Шмыгаль с рабочей поездкой едет в Харьковскую область

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 13 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область, где проведет совещание с руководством Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В четверг, 13 августа 2020 года, премьер-министр Денис Шмыгаль осуществит рабочую поездку в Харьковскую область. Запланировано обзор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия и совещание по вопросам деятельности предприятия с руководством", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках рабочей поездки премьер-министр Денис Шмыгаль также ознакомится с деятельностью АО "Турбоатом".

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план акционерного общества "Турбоатом", предусматривающий получение чистой прибыли в размере 522 млн 201 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: визит, Харьков и Харьковская область, Денис Шмыгаль

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Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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