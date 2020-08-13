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МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь

МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Республику Беларусь. Украинцам, которые уже находятся на территории страны, рекомендовано не участвовать в массовых мероприятиях. Об этом на брифинге в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Поскольку ситуация в Беларуси остается напряженной, Министерство иностранных дел вчера дало рекомендации гражданам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти", - сказал министр.

Он отметил, что в связи с задержанием накануне по крайней мере трех украинских граждан, министерство выдает новую рекомендацию гражданам Украины.

"Сегодня МИД выдает новую рекомендацию гражданам Украины: воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Минске задержали двух украинцев - Константина Реутского и Евгения Васильева.

Источник: УНН
Теги: МИД, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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