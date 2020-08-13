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Для украинцев открыты границы уже 42 стран - Кулеба

Для украинцев открыты границы уже 42 стран - Кулеба

КИЕВ. 13 августа. УНН. Для путешествий украинских граждан в условиях пандемии на данный момент открыто 42 страны. Об этом на брифинге в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре. Добавились Республика Армения - туда можно прибыть при 14 днях самоизоляции, и три малопопулярные среди украинцев - это Буркина-Фасо, Того и Чад", - сообщил Кулеба.

Он призвал путешественников пользоваться онлайн-картой МИД.

Как сообщал УНН, в Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны по состоянию на 7 августа.

Источник: УНН
Теги: МИД, туризм, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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