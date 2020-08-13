Зеленский сообщил о темах переговоров следующего заседания ТКГ

КИЕВ. 13 августа. УНН. Трехсторонняя контактная группа на заседании 18 августа обсудит возможный последующий обмен удерживаемыми лицами, Украина со своей стороны уже передала новый список в ОБСЕ. Об этом заявил сегодня на брифинге Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Что касается заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и "минского процесса" в целом: я уверен, что процесс не остановится. Встреча ближайшая планируется на 18 августа, она будет уже в новом формате - под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов - это продолжение "режима тишины", вопрос обмена. Мы в ОБСЕ в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердило наш список на обмен - там около 100 человек. Сейчас мы ждем с "той стороны", что они предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ определится в формате ТКГ, когда может быть обмен", - сказал Президент.

По его словам, среди других тем заседания - разминирование и вопросы безопасности, которые будут обсуждаться.

Напомним, в течение нескольких недель Украина надеется на обмен удерживаемыми лицами с боевиками.