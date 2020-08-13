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Зеленский сообщил о темах переговоров следующего заседания ТКГ

Зеленский сообщил о темах переговоров следующего заседания ТКГ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 августа. УНН. Трехсторонняя контактная группа на заседании 18 августа обсудит возможный последующий обмен удерживаемыми лицами, Украина со своей стороны уже передала новый список в ОБСЕ. Об этом заявил сегодня на брифинге Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Что касается заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и "минского процесса" в целом: я уверен, что процесс не остановится. Встреча ближайшая планируется на 18 августа, она будет уже в новом формате - под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов - это продолжение "режима тишины", вопрос обмена. Мы в ОБСЕ в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердило наш список на обмен - там около 100 человек. Сейчас мы ждем с "той стороны", что они предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ определится в формате ТКГ, когда может быть обмен", - сказал Президент.

По его словам, среди других тем заседания - разминирование и вопросы безопасности, которые будут обсуждаться.

Напомним, в течение нескольких недель Украина надеется на обмен удерживаемыми лицами с боевиками.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, переговоры, контактная группа, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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