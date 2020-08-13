"При Сталине были мелочи": Кравчук рассказал о пропаганде на оккупированных территориях

КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что пропаганда во времена Сталина - это мелочи по сравнению с пропагандой на оккупированных территориях, которую распространяют в школьных книгах. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"У меня есть знакомые, они мне приносят детские книги школ, программы школ, книги, выпускаемую печатную продукцию. Я когда-то отвел целый день и не мог всего прочитать, это по сравнению со Сталиным, то что было при Сталине - мелочь. Там есть вещи, и комсомол, и все, что было. Я задаю себе вопрос - так учат детей? Это уже шесть лет так делается. Плюс, если добавить к этому ежедневную пропаганду российских СМИ, с которыми я тоже общаюсь. Меня за это критикуют, но пусть критикуют, я говорю не то, что они хотят слышать", - сказал Кравчук.

Напомним, Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.