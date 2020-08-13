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Кравчук не верит, что украинским языком можно вернуть Донбасс

Кравчук не верит, что украинским языком можно вернуть Донбасс

Леонид Кравчук

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинским языком нельзя вернуть Донбасс. Если и выносить вопрос о языке, то ни о государственности русского, а о его применении. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью Украинской радио, передает УНН.

"Я не думаю, что языком можно вернуть Донбасс, при всем уважении. Я знаю, что без языка нет народа, нет нации. Сегодня на Донбассе никто не запретил украинский язык, и не запрещает, и не запретит. Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос согласно общеевропейским законам о языках, мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос применения", - заявил Кравчук.

Как сообщал УНН, ранее Кравчук заявил, что пропаганда во времена Сталина - это мелочи по сравнению с пропагандой на оккупированных территориях, которую распространяют в школьных книгах.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, русский язык, украинский язык, Леонид Кравчук
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