Зеленский: Украина передала ОБСЕ новый список на обмен

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинская сторона передала ОБСЕ новый список на обмен удерживаемых лиц, в нем около 100 имен. Об этом сказал журналистам в четверг Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мы в ОБСЕ уже передали новый список (лиц для взаимного освобождения - ред.). ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ждем от той стороны, они предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате Украина - Россия - ОБСЕ в Трехсторонний группе, когда может технически состоятся обмен", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что на заседании ТКГ также будут рассмотрены вопросы по разминированию территорий и вопросы безопасности.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал посредникам в ОБСЕ список из примерно 100 человек. Руководитель Офиса Президента также сообщил, что с боевиками были согласованы три новых участка для разведения войск.