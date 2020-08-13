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Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь. Об этом сказал журналистам в четверг, передает корреспондент УНН.

"Мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан в Украину, и из-за той сложной ситуации... Мы с вами проходили в Украине такие ситуации. Хочется, чтобы не было смертей, не было пострадавших, и чтобы действительно власть находила диалог со своим обществом. Но пока мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация, и я бы сейчас советовал украинцам, и из-за тех случаев, что наши задержаны там, я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более или менее стабильная ситуация", - сказал Президент.

Напомним, ранее сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Республику Беларусь. Украинцам, которые уже находятся на территории страны, рекомендовано не участвовать в массовых мероприятиях.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Владимир Зеленский
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