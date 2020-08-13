ПриватБанк обратился в НАБУ по делу оффшоров Суркиса и действий судьи Вовка

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вчера, 12 августа, ПриватБанк обратился в НАБУ с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка рассматривать дело по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УНН.

"В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений, а именно: злоупотребление властью и вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда", – сообщила пресс-служба банка в четверг.

В заявлении в НАБУ банк, в частности, подчеркнул, что судья Вовк принял к рассмотрению заявления истцов в нарушение требований законодательства и злоупотребляя служебным положением.

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Напомним, по данным американских СМИ, аудиторы Kroll “вычислили аферу Суркисов” по выводу из ПриватБанка 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированы с братьями Суркис.

Также напомним, на расследование Kroll уже отреагировали в "Слуге народа". Там считают, что правоохранительные органы должны открыть уголовное производство по факту изложенных в отчете Kroll "схем".

В обратном случае, парламентарии не исключают, что заслушают этот вопрос на заседании правоохранительного комитета.