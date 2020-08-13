Зеленский посетил больницу в Борисполе

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области и ознакомился с результатами ремонтных работ, которые продолжались с прошлого года по поручению Главы государства. О своем визите Президент написал в Telegram-канале, передает УНН.

"Больницу в Борисполе я посетил едва ли не первой. Возвращаюсь, чтобы воочию убедиться, что хорошие обещания по ее реконструкции и осовремениванию превратились в такое же хорошее медучреждение. И вот она, Бориспольская многопрофильная больница - как из американского кино: яркая, удобная, а главное - имеет все необходимое для сохранения здоровья украинцев. Через месяц-полтора здесь будет дополнительно установлено современное оборудование. А к концу года появится и родильное отделение. Эта больница будет обслуживать более 100 тысяч украинцев", - написал Президент.

По его мнению, просто говорить, что везде должны быть хорошие больницы, - мало.

"Надо действительно знать, что происходит на местах, и иногда подталкивать местные власти делать большие проекты, которые в противном случае могли и отложить. Если нужна инициатива Президента - всегда будет такая инициатива. Обещали нормальную современную больницу - есть такая больница", - добавил Глава государства.

Как сообщал УНН, накануне Зеленский встретился с выпускниками, которые получили высокие результаты на внешнем независимом оценивании и поздравил их с Днем молодежи.