Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины начинает выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 14 августа 2020 года МИД Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (э-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин", - говорится в сообщении.

Так, украинская э-Виза выдается для поездок в Украину с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

В частности, для оформления электронной визы необходимо:

- зарегистрироваться на веб-платформе МИД https://evisa.mfa.gov.ua/ (доступ открывается с 14 августа);

- в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;

- получить готовую э-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Сообщается, что для въезда в Украину нужно распечатать полученную э-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

В МИД преимуществами электронной Визы называют дистанционную подачу документов в любое удобное время, получение электронной визы без посещения консульского учреждения, возможность отслеживать онлайн состояние оформления электронной визы, централизованное оформление всех э-Виз в МИД Украины и постоянную информационную поддержку заявителей.

В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.

Напомним, что Зеленский одобрил безвиз на полгода для Китая.