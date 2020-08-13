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Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины начинает выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 14 августа 2020 года МИД Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (э-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин", - говорится в сообщении.

Так, украинская э-Виза выдается для поездок в Украину с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

В частности, для оформления электронной визы необходимо:

- зарегистрироваться на веб-платформе МИД https://evisa.mfa.gov.ua/ (доступ открывается с 14 августа);

- в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;

- получить готовую э-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Сообщается, что для въезда в Украину нужно распечатать полученную э-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

В МИД преимуществами электронной Визы называют дистанционную подачу документов в любое удобное время, получение электронной визы без посещения консульского учреждения, возможность отслеживать онлайн состояние оформления электронной визы, централизованное оформление всех э-Виз в МИД Украины и постоянную информационную поддержку заявителей.

В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.

Напомним, что Зеленский одобрил безвиз на полгода для Китая.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, виза
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