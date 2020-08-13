Государственная авиакомпания будет привлекать самолеты производства "Антонов" для региональных перевозок - Криклий

КИЕВ. 13 августа. УНН. Государственная авиакомпания будет привлекать для региональных перевозок самолеты производства ГП "Антонов". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Сообщается, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что по поручению Президента и Премьер-министра и во исполнение решения правительства Министерство подходит к этапу разработки стратегии авиации, центром которой будет авиастроение. Также в планах правительства - создание национального авиаперевозчика.

"Модель предполагает, что для региональных перевозок будут привлекаться самолеты производства "Антонов". И авиакомпания сможет предоставлять качественные услуги и одновременно быть конкурентной на уровне региональных и международных пассажирских перевозок, максимально задействуя мощности нашей авиастроительной отрасли", - добавил Криклий.

Напомним, Рада приняла законопроект о реструктуризации долгов ГП "Антонов".