В посольство Беларуси в Киеве во время акции бросили файер

КИЕВ. 13 августа. УНН. Один из активистов бросил файер в посольство Республики Беларусь в Киеве, где проходит акция в поддержку белорусского народа, передает корреспондент УНН.

Так, один из активистов зажег файер и бросил его на крыльцо посольства Беларуси в Киеве.

Также участники акции активно жгли красные дымовые шашки. Полиция, которая пытаясь этому помешать, наткнулась на агрессию со стороны протестующих.

Добавим, как говорится в сообщении Amnesty International Ukraine в Facebook, в акции принимают участие более ста человек.



"Более сотни людей сегодня вместе с нами под Посольством Республики Беларусь в знак солидарности с журналист(к)ами, мирными протестующими и активист(к)ами из Беларуси! Милицейское насилие в Беларуси должно немедленно прекратиться!" - говорится в сообщении организаторов.

Как сообщал УНН, сегодня под посольством Республики Беларусь в Киеве проходит акция в поддержку белорусского народа. Организатором значилась Amnesty International Ukraine.

Напомним, 10 августа под посольством Беларуси в Киеве прошла акция протеста "Живи Беларусь". Активисты выступали против результатов выборов президента Беларуси. Во время акции протеста произошли столкновения с правоохранителями, стало известно о задержании двух активистов. Впоследствии стало известно, что освбожденному с РФ в рамках обмена Александру Кольченко присудили 40 часов исправительных работ за участие в акции протеста под белорусским посольством.



